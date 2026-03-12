El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla que han afectado la región. Durante la madrugada, las temperaturas se han mantenido en torno a los 9 grados, con una humedad relativa del 100%, lo que ha contribuido a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 18 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica puede ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de viento. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes de Salvaterra de Miño disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la humedad persistente. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar algunas variaciones, con momentos de poco nuboso, pero en general, se mantendrá la tendencia de cielos cubiertos.

En cuanto a la visibilidad, se espera que mejore ligeramente a medida que avance el día, aunque las primeras horas seguirán siendo complicadas debido a la niebla. La puesta de sol está programada para las 19:37, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad podría aumentar, generando un ambiente fresco y húmedo.

Los habitantes de la zona deben estar preparados para un día en el que la niebla y la bruma serán protagonistas, pero sin riesgo de precipitaciones. La combinación de temperaturas frescas y viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja llevar ropa adecuada para disfrutar del día en Salvaterra de Miño.

