El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera una densa niebla que limitará la visibilidad, con temperaturas estables alrededor de 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas irán aumentando lentamente, alcanzando los 11 grados a las 11:00 a.m. y subiendo a 13 grados a la hora del almuerzo. La humedad comenzará a descender, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 88% al mediodía.

Durante la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, con algunas variaciones que permitirán la aparición de claros. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3:00 p.m., con un máximo de 17 grados . La sensación térmica será más agradable, aunque la humedad seguirá siendo notable, con valores en torno al 61%.

El viento soplará de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Se espera que la velocidad del viento alcance hasta 7 km/h por la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante la humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar. El cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados a las 9:00 p.m. y bajando a 8 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles manejables.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los residentes de Salceda de Caselas disfruten de actividades al aire libre, especialmente durante la tarde, cuando las condiciones serán más favorables. Sin embargo, se recomienda precaución durante las primeras horas debido a la niebla y la baja visibilidad. En resumen, el día se caracterizará por un inicio nublado y húmedo, seguido de una tarde más cálida y despejada, ideal para disfrutar del entorno natural de la zona.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.