El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso y cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% a medianoche y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 68% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una probabilidad del 40% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 19:00 y las 01:00, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre en la tarde-noche.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas más activas del día. Este viento suave puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque se recomienda precaución en caso de que las ráfagas sean más intensas.

La salida del sol está programada para las 07:52 y se pondrá a las 19:38, lo que significa que los días comienzan a alargarse, ofreciendo más horas de luz para disfrutar. A medida que el día avanza, la combinación de temperaturas frescas y un cielo mayormente cubierto puede hacer que los residentes de Ribadumia opten por actividades en interiores o disfrutar de paseos cortos al aire libre, siempre atentos a la posibilidad de lluvia por la tarde.

En resumen, Ribadumia experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras al caer la noche. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza, pero con la previsión de que el tiempo puede cambiar hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.