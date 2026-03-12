El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con periodos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con momentos de cielo cubierto y nuboso, especialmente durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 73% hacia la noche. Esto puede contribuir a la sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, donde la bruma y la alta humedad pueden hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un alivio ante la alta humedad.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas. A pesar de esto, la mayoría de la jornada transcurrirá sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa y la frescura de la tarde.

La salida del sol se producirá a las 07:51, mientras que el ocaso será a las 19:37, lo que nos brindará un día relativamente largo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche tranquila y fresca.

En resumen, Redondela experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, un viento moderado y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la bruma matutina y la frescura de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.