El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Pontevedra se despertará bajo un manto de niebla y bruma que dominará las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la presencia de niebla, con temperaturas estables alrededor de los 10 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 100%, lo que contribuirá a esta atmósfera densa y húmeda.

A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, aunque la niebla persistirá hasta las primeras horas de la tarde. Las temperaturas se mantendrán constantes, rondando los 10 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente, alcanzando un 96% hacia las 8 y 9 de la mañana. A partir de las 11, se espera un cambio en el estado del cielo, que se tornará cubierto, con nubes que irán aumentando en densidad a lo largo del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá que los residentes de Pontevedra realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad de que se presenten entre las 7 y las 13 horas, aunque no se prevén condiciones severas.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas centrales del día, provenientes del suroeste. Esto podría generar una sensación térmica ligeramente más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad del viento. Las temperaturas máximas se espera que alcancen los 16 grados hacia la tarde, antes de descender nuevamente a 12 grados al caer la noche.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con un ligero aumento en la nubosidad que podría dar paso a un ambiente más gris. La humedad relativa seguirá disminuyendo, alcanzando un 78% hacia el final de la jornada. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que la noche se presente fresca, con mínimas que rondarán los 10 grados.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado, con niebla y bruma en las primeras horas, seguido de un ambiente cubierto y fresco. Las condiciones meteorológicas son favorables para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución debido a la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.