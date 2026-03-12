El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la persistencia de estas condiciones de baja visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas irán aumentando lentamente, alcanzando los 10 grados a las 8 de la mañana y subiendo a 11 grados hacia las 10 de la mañana. La bruma puede hacer que el día se sienta más fresco de lo que realmente es, y la humedad comenzará a descender gradualmente, aunque seguirá siendo notablemente alta, alrededor del 90% a media mañana.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas cambiarán significativamente. A partir de las 12 del mediodía, se espera que el cielo se cubra, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados hacia las 3 de la tarde. La nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo permanezca cubierto hasta el final del día. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementará a un 55% entre las 7 y las 9 de la noche, lo que podría traer consigo algunas lluvias ligeras.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando en intensidad. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 29 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 8 de la tarde. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la bruma y la posible lluvia, lo que hará que las condiciones de conducción sean más complicadas. La puesta de sol se producirá a las 19:37, marcando el final de un día que, aunque comenzará con niebla, terminará con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.