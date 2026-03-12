El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la persistencia de estas condiciones de baja visibilidad.
A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas irán aumentando lentamente, alcanzando los 10 grados a las 8 de la mañana y subiendo a 11 grados hacia las 10 de la mañana. La bruma puede hacer que el día se sienta más fresco de lo que realmente es, y la humedad comenzará a descender gradualmente, aunque seguirá siendo notablemente alta, alrededor del 90% a media mañana.
Durante la tarde, las condiciones meteorológicas cambiarán significativamente. A partir de las 12 del mediodía, se espera que el cielo se cubra, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados hacia las 3 de la tarde. La nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo permanezca cubierto hasta el final del día. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementará a un 55% entre las 7 y las 9 de la noche, lo que podría traer consigo algunas lluvias ligeras.
El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando en intensidad. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 29 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.
A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 8 de la tarde. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la bruma y la posible lluvia, lo que hará que las condiciones de conducción sean más complicadas. La puesta de sol se producirá a las 19:37, marcando el final de un día que, aunque comenzará con niebla, terminará con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.
