El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla y bruma que dominará las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, especialmente en los periodos de 00:00 a 07:00, donde se registrarán condiciones de "Niebla" y "Bruma". Las temperaturas en este tiempo oscilarán entre los 8 y 9 grados , lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 11 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 18 grados hacia las 15:00. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% entre las 02:00 y las 07:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 58% a media tarde, lo que favorecerá una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h, predominando direcciones del noreste y norte. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Ponteareas realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades en familia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una hermosa vista del ocaso, que se producirá a las 19:37. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Ponteareas, con temperaturas agradables y un tiempo mayormente soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.