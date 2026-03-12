El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma que afectará las primeras horas, especialmente entre la 1 y las 6 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque se alternarán momentos de bruma y nubes, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 8 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 8 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 71% hacia la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de frío, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Sin embargo, hay un leve riesgo de tormentas hacia la tarde, con una probabilidad del 5% entre las 7 y las 1 de la tarde. A pesar de esto, la posibilidad de que se materialicen es baja, por lo que es recomendable que los habitantes de Ponte Caldelas continúen con sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para las condiciones de bruma y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.