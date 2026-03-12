El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne brumoso en algunos momentos, especialmente entre las 1:00 y las 6:00 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 9 y 10 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero sin precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula durante toda la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá de nubes, alcanzando un estado de nubosidad considerable. Las temperaturas irán en aumento, llegando a los 15 grados en su punto máximo. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 67% hacia las 3:00 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, se prevé que la bruma persista en algunos momentos, especialmente en las horas más frescas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sur y su velocidad aumentará, alcanzando rachas de hasta 25 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 10:00 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 79%, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche. La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad entre las 7:00 y las 9:00 de la noche, aunque no se esperan precipitaciones.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 15 grados, sin lluvias a la vista. Se recomienda llevar abrigo, especialmente durante la mañana y la noche, y disfrutar de las horas más cálidas del día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.