El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente nublado, con un inicio de jornada caracterizado por un cielo muy nuboso. Durante las primeras horas, la visibilidad se verá afectada por la bruma y la niebla, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un cielo cubierto que persistirá hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta o abrigo si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo lentamente hasta un 79% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que la niebla puede regresar en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se presentará mayormente nublado, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda precaución al conducir por la mañana debido a la niebla y disfrutar de las horas más cálidas de la tarde, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un descenso de temperatura al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.