El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales del día. Las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 9 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. A medida que el sol se eleva, se experimentará un ligero aumento en la temperatura, pero se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 79% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el noroeste. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 14 km/h en la mañana y alcanzando picos de hasta 22 km/h en las horas de la tarde. El viento será predominantemente del suroeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, se espera que el cielo se mantenga cubierto en las horas de la tarde, lo que podría limitar la visibilidad del sol. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se prevé que el cielo vuelva a despejarse, permitiendo que los últimos rayos de sol iluminen Oia antes del ocaso, que se producirá a las 19:38.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas que oscilan entre los 9 y 13 grados , sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a todos disfrutar de las actividades al aire libre, pero con precaución ante el viento y la frescura del ambiente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.