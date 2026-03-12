El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una temperatura constante de 10 grados , acompañada de una humedad relativa alta que rondará el 91%. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 84% hacia el mediodía. Las condiciones de viento serán moderadas, con una velocidad que oscilará entre 5 y 7 km/h, predominando la dirección del viento del este. Esto contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, aunque la brisa puede ser más perceptible en las áreas abiertas.

Durante la tarde, la nubosidad aumentará ligeramente, con periodos de cielo poco nuboso a nuboso, pero sin que se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. La temperatura alcanzará su punto máximo de 15 grados entre las 13:00 y las 15:00 horas, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde. Hacia las horas de la tarde, la temperatura comenzará a bajar, situándose en torno a los 12 grados hacia las 20:00 horas.

En cuanto a la noche, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La temperatura descenderá a 10 grados hacia las 22:00 horas, y la humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 81%. El viento se mantendrá ligero, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h, lo que hará que la noche sea tranquila y fresca.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones permitirán a los residentes y visitantes disfrutar de un día placentero en la localidad.

