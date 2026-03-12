El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados y una humedad relativa del 100%, lo que generará condiciones de niebla densa. Esta niebla persistirá hasta las 7 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, aunque se mantendrá un cielo cubierto hasta el mediodía. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 10 grados a las 9 de la mañana y subiendo a 12 grados a las 11. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 88% a las 11 de la mañana.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más favorable, con cielos que se despejarán progresivamente. A partir de las 1 de la tarde, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados a las 1 y 2 de la tarde. La humedad relativa seguirá disminuyendo, llegando a un 63% a las 2 de la tarde. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que oscilarán entre 12 y 19 km/h, predominando del sur y sureste.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, situándose en un 74% a esa hora. El viento se mantendrá en torno a los 8 km/h, con dirección variable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco, aunque con la sensación de frescor debido a la alta humedad en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, O Porriño experimentará un día con cielos cubiertos y niebla en la mañana, seguido de un tiempo más despejado en la tarde, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.