El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar la navegación en la costa. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a aparecer, especialmente entre las 4 y las 5 de la mañana, aunque se espera que la visibilidad mejore ligeramente.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con un aumento en la nubosidad que persistirá durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados . La sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 76% hacia el final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, alcanzando un 30% entre las 7 y las 8 de la tarde. Sin embargo, la posibilidad de que se materialicen estas tormentas es baja, y la mayor parte del día transcurrirá sin incidentes significativos en cuanto a lluvias.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la noche, el viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

El orto se producirá a las 7:52 y el ocaso a las 19:38, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque la nubosidad podría ocultar el sol en gran parte del tiempo. En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la gastronomía local en los acogedores restaurantes de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.