El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos y muy nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y las nubes altas marcarán el inicio del día, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales del día, aunque la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que rondará el 88% en las primeras horas y descenderá ligeramente a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día, lo que sugiere que no se anticipan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Nigrán disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la alta humedad puede generar una sensación de incomodidad, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. En las primeras horas, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 23 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque la dirección del viento no traerá consigo un cambio significativo en las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:38, momento en el que el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunas estrellas sean visibles, aunque la presencia de nubes altas podría obstaculizar la vista.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los vientos del este aportarán algo de movimiento al ambiente, pero en general, se espera un día tranquilo y fresco, ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.