El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y brumoso durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el mediodía, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 grados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Sin embargo, la sensación de humedad puede hacer que el tiempo se sienta más fresco de lo que realmente es.

Durante la tarde, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de la 1 de la tarde, el cielo se despejará gradualmente, y se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 15 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. A medida que el sol se asome, la visibilidad mejorará y se espera que los residentes de Mos puedan disfrutar de un ambiente más soleado.

El viento será moderado a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 15 km/h, predominando del oeste y suroeste. Esto puede aportar un ligero frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia las 9 de la noche.

La puesta de sol se producirá a las 19:37, marcando el final de un día que, aunque comenzó con condiciones adversas, ofrecerá un respiro en las horas centrales. La noche se presentará despejada, con temperaturas que continuarán bajando, lo que podría dar lugar a la formación de bruma y niebla nuevamente.

En resumen, hoy en Mos se experimentará un día de transición, comenzando con bruma y cubierto, pero con una mejora notable hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un tiempo más templado y soleado antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.