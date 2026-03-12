El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con periodos de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad se verá afectada por la bruma, con temperaturas que rondan los 9 grados y una humedad relativa del 100%. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, manteniendo temperaturas estables en torno a los 9 a 10 grados.

A partir de las 10:00 a.m., la temperatura comenzará a ascender lentamente, alcanzando los 11 grados a las 11:00 a.m. y los 12 grados al mediodía. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en un 88% a las 11:00 a.m. y bajando a un 72% a la 1:00 p.m. A lo largo de la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 15 grados a las 4:00 p.m., con cielos que continuarán cubiertos y poco nubosos en algunos momentos.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un leve aumento al 25% entre las 7:00 p.m. y 8:00 p.m. Sin embargo, las condiciones no parecen propensas a tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en 0% durante la mayor parte del día, aumentando a un 25% en la misma franja horaria.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h, predominando del sur y suroeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 11:00 a.m. y las 1:00 p.m., alcanzando hasta 21 km/h. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, con ráfagas de hasta 17 km/h hacia el final del día.

La salida del sol se producirá a las 7:51 a.m. y se ocultará a las 7:37 p.m., lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque nublado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a las 8:00 p.m. y 10 grados a las 9:00 p.m. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 81% hacia las 9:00 p.m., lo que podría contribuir a la formación de bruma nuevamente.

En resumen, Moraña experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con temperaturas que oscilan entre los 9 y 15 grados, sin precipitaciones significativas, pero con un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la noche.

