El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 12 de marzo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con brumas y nieblas que dominarán las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98%, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo más despejado. A partir de las 11 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 11 grados . La humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que permitirá que el sol se asome con más fuerza. A lo largo de la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 4 de la tarde. La combinación de un cielo poco nuboso y temperaturas agradables hará que sea un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.
El viento será moderado, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca, especialmente durante las horas más cálidas del día. La racha máxima de viento se registrará en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.
A lo largo de la tarde y la noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:37. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando el 82% hacia el final del día, lo que podría dar lugar a la formación de brumas nocturnas.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los residentes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre o simplemente para pasear por el entorno natural de la zona. En resumen, el tiempo de hoy en Mondariz se presenta favorable, con temperaturas agradables y un cielo que irá despejándose a medida que avance el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.
