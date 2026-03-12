El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con brumas y nieblas que dominarán las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98%, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo más despejado. A partir de las 11 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 11 grados . La humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que permitirá que el sol se asome con más fuerza. A lo largo de la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 4 de la tarde. La combinación de un cielo poco nuboso y temperaturas agradables hará que sea un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento será moderado, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca, especialmente durante las horas más cálidas del día. La racha máxima de viento se registrará en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la tarde y la noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:37. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando el 82% hacia el final del día, lo que podría dar lugar a la formación de brumas nocturnas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los residentes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre o simplemente para pasear por el entorno natural de la zona. En resumen, el tiempo de hoy en Mondariz se presenta favorable, con temperaturas agradables y un cielo que irá despejándose a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.