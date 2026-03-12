El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, con momentos de nubosidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 75% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con la bruma y las nubes, puede dar lugar a una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo de la jornada. Sin embargo, hay un leve riesgo de lluvias ligeras en la tarde, con una probabilidad del 5% entre las 19:00 y 01:00. A pesar de esto, la mayor parte del día se desarrollará sin interrupciones por lluvias.

El viento será moderado, soplando principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las primeras horas de la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:37, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza en Moaña.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.