El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 14 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde la temperatura se situará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados hacia la tarde.

El estado del cielo variará a lo largo del día. En las primeras horas, se presentará un cielo poco nuboso, que dará paso a nubes altas y posteriormente a un cielo nuboso. A partir de la tarde, se espera que el cielo se cubra, manteniendo esta condición hasta la noche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas, especialmente entre las 03:00 y las 06:00, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 35% de tormentas entre las 19:00 y las 21:00, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas. Es recomendable estar atentos a posibles alertas meteorológicas durante este periodo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% a la medianoche y descendiendo gradualmente a un 74% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El viento soplará predominantemente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 25 km/h hacia las 15:00, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.