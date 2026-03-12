El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . A las 9 de la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A las 3 de la tarde, se prevé que la velocidad del viento alcance los 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sureste y sur.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que las primeras horas del día permanezcan secas, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, a partir de las 7 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumenta al 25%, lo que sugiere la posibilidad de lluvias ligeras en la noche. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

La humedad relativa comenzará alta, pero se espera que disminuya ligeramente a medida que avance el día, alcanzando un 70% hacia la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo, aunque la combinación de nubes y viento mantendrá una sensación fresca.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, con precauciones adicionales en las primeras horas debido a la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.