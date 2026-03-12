El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Marín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, aunque el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 15 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en la tarde. Este ligero aumento en la temperatura puede proporcionar un respiro a los habitantes, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 62% y el 98% a lo largo del día.

La humedad será un factor constante, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán niveles cercanos al 98%. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad para algunos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

La salida del sol está programada para las 07:51, mientras que el ocaso será a las 19:37, lo que proporcionará un día relativamente largo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la niebla podría regresar, creando un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves, alta humedad y un viento ligero, condiciones que invitan a disfrutar de actividades al aire libre, pero con precaución debido a la niebla y la posibilidad de tormentas por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.