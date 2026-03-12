El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un manto de niebla y bruma que dominará las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad se verá reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será del 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de estas condiciones de niebla.

A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, aunque el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y la presencia de nubes, lo que hará que los habitantes de Lalín opten por abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto permitirá que los residentes realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones del viento, que soplará desde el sur y suroeste con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde.

La tarde se presentará con un cielo mayormente cubierto, pero se espera que hacia el final del día, especialmente en las últimas horas, el cielo comience a despejarse. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde.

El ocaso se producirá a las 19:35, momento en el que la temperatura comenzará a bajar de manera más pronunciada. A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán, y el cielo se despejará, permitiendo que las estrellas sean visibles. En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un inicio brumoso y fresco, seguido de un periodo de nubes y temperaturas moderadas, culminando en una noche clara y fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.