El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y el tráfico marítimo. Se recomienda a los conductores y navegantes que tomen precauciones adicionales.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que persistirá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados . La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 75% hacia el final de la jornada.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A pesar de la nubosidad, no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta la tarde, aumentando ligeramente a un 25% entre las 7 y las 9 de la noche.

La tarde se presentará con temperaturas agradables, alcanzando un máximo de 13 grados , aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 12 grados .

Es importante destacar que, aunque no se esperan tormentas, la probabilidad de tormenta se incrementa ligeramente hacia el final del día, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas. Los residentes y visitantes de A Illa de Arousa deben estar atentos a cualquier actualización meteorológica y prepararse para un tiempo variable.

En resumen, el día se caracterizará por la niebla matutina, un cielo cubierto durante la mayor parte del día, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre, pero con precaución, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.