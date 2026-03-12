El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, A Guarda se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad será reducida, con temperaturas que rondarán los 10 a 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente nublado. A partir de las 5 de la mañana, se espera que las nubes altas y la bruma se instalen, con temperaturas estables alrededor de los 10 grados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados . El cielo se mantendrá mayormente nuboso, pero habrá momentos de claridad, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que el sol asome entre las nubes. La humedad comenzará a descender, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 19:00 horas. La niebla podría regresar a medida que se acerque la noche, aunque no se espera que sea tan densa como en la mañana. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 79% hacia el final del día.

En resumen, A Guarda experimentará un día de transición, comenzando con niebla y culminando en un ambiente más despejado y templado. Sin lluvias a la vista, será un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que la niebla regrese al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.