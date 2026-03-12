El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 AM, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la bruma persistirá hasta aproximadamente las 8:00 AM, cuando el cielo comenzará a despejarse ligeramente.

Las temperaturas durante la mañana se mantendrán frescas, oscilando entre 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h en la mañana, aumentando a 10 km/h en la tarde. En las horas más cálidas del día, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del ambiente húmedo. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con algunas áreas nubosas, pero se espera que las condiciones se mantengan estables sin precipitaciones significativas.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de probabilidad hasta las 7:00 PM, aumentando ligeramente a un 5% entre las 7:00 PM y la medianoche. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que la jornada se desarrollará sin interrupciones climáticas importantes.

En resumen, Gondomar experimentará un día fresco y húmedo, con niebla y bruma en las primeras horas, seguido de un cielo mayormente cubierto y temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados . Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones de visibilidad reducida por la mañana y que vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo a lo largo del día.

