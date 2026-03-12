El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Forcarei se despertará bajo un cielo cubierto de bruma durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 AM, la visibilidad será reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 7 grados. La bruma dará paso a un cielo completamente nublado, con condiciones que no indican precipitaciones significativas, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados .

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A pesar de la bruma y el cielo cubierto, las condiciones serán relativamente estables, sin indicios de tormentas o cambios bruscos en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 6:00 PM. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, llegando al 81% al final de la jornada. La visibilidad mejorará gradualmente, aunque el cielo seguirá cubierto hasta el ocaso, que se producirá a las 7:36 PM.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con bruma en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 13 grados . La ausencia de precipitaciones y la presencia de viento del suroeste permitirán que los residentes disfruten de un día sin complicaciones meteorológicas, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a la sensación de frío persistente.

