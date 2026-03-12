El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 77% al final del día. Esta alta humedad, combinada con la cobertura nubosa, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A lo largo de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes de A Estrada realicen sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas aumenta ligeramente a un 15% entre las 19:00 y 01:00.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante la sensación de frescura, aunque también podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frías de lo que realmente son.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:37, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los residentes pueden disfrutar de un día tranquilo, aunque es recomendable estar preparados para un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.