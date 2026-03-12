El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que sugiere que no se esperan lluvias, aunque la atmósfera se mantendrá húmeda. La bruma y la nubosidad persistirán hasta la tarde, cuando se prevé que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales del día.

El viento será ligero, predominando del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 21 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica ligeramente más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, siendo más intenso en la tarde, lo que podría ayudar a dispersar un poco la nubosidad hacia el final de la jornada.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados . La humedad relativa también comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 68%. Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas caerán a alrededor de 12 grados , con una sensación de frescura que invitará a abrigarse.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con bruma y niebla en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento ligero que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá que los residentes disfruten de un día sin lluvias, aunque con un ambiente húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.