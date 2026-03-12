El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 12 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones mayormente nubladas y temperaturas frescas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla que afectarán la región, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría limitar la aparición del sol.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira vestirse adecuadamente para el tiempo.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 74% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que hacia la tarde se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, alcanzando un 35% entre las 19:00 y 21:00 horas. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas, especialmente del suroeste, donde se esperan velocidades de hasta 27 km/h.
El viento será un factor a considerar, con rachas que oscilarán entre los 2 y 27 km/h a lo largo del día. Las direcciones del viento variarán, predominando del norte en las primeras horas y cambiando a suroeste a medida que avanza la tarde. Esta variabilidad en la dirección del viento puede influir en la sensación térmica y en la dispersión de la bruma y la niebla.
En resumen, Catoira experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que invitan a abrigarse y la posibilidad de tormentas por la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo cambiante y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.
