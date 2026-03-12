El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones mayormente nubladas y temperaturas frescas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla que afectarán la región, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría limitar la aparición del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 74% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que hacia la tarde se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, alcanzando un 35% entre las 19:00 y 21:00 horas. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas, especialmente del suroeste, donde se esperan velocidades de hasta 27 km/h.

El viento será un factor a considerar, con rachas que oscilarán entre los 2 y 27 km/h a lo largo del día. Las direcciones del viento variarán, predominando del norte en las primeras horas y cambiando a suroeste a medida que avanza la tarde. Esta variabilidad en la dirección del viento puede influir en la sensación térmica y en la dispersión de la bruma y la niebla.

En resumen, Catoira experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que invitan a abrigarse y la posibilidad de tormentas por la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo cambiante y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.