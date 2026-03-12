El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 81% y el 97%. Esto puede generar una sensación de frescor, sobre todo en la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las rachas máximas alcanzarán hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades recreativas o paseos en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje de A Cañiza. El ocaso se producirá a las 19:36, ofreciendo una hermosa vista del atardecer. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, alcanzando valores de alrededor de 7 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en A Cañiza para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.