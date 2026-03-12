El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la madrugada, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, dando paso a un cielo mayormente nublado.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán 11 grados, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 93% y descendiendo gradualmente hasta un 67% al final del día.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 2 de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de chubascos aislados, con un 5% de probabilidad entre las 7 y las 9 de la noche. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre durante la tarde.

La visibilidad mejorará notablemente a medida que avance el día, especialmente después de las 8 de la mañana, cuando la niebla se disipe. A partir de ese momento, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con intervalos de sol que podrían aparecer en la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

En resumen, Cangas experimentará un día de temperaturas frescas y cielos nublados, con una leve posibilidad de chubascos por la tarde. La niebla matutina dará paso a un ambiente más despejado, aunque la alta humedad y el viento suave mantendrán una sensación fresca durante todo el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.