El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto que persistirá a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 66% y el 96% a lo largo del día.

La humedad será un factor constante, especialmente en las primeras horas, donde se espera que alcance el 95%. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta la tarde, cuando podría aumentar ligeramente a un 25% entre las 7 y las 9 de la noche. Sin embargo, las condiciones de tormenta son prácticamente inexistentes, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

Los amaneceres en Cambados serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 7:52, mientras que el ocaso se producirá a las 19:38, ofreciendo una buena oportunidad para disfrutar de la luz del día antes de que caiga la noche. En resumen, se prevé un día mayormente nublado y fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.