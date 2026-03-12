El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 07:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 grados. La probabilidad de precipitación es nula durante la mañana, lo que permitirá que los residentes disfruten de un día sin lluvias. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados . A pesar de que el cielo seguirá cubierto, se prevé que la visibilidad mejore gradualmente. La probabilidad de precipitación se incrementa a un 30% entre las 19:00 y 01:00, lo que podría traer algunas lluvias ligeras al final del día. Los vientos serán moderados, con rachas que alcanzarán hasta 23 km/h desde el suroeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

La noche se presentará con un cielo cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 11 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, en torno al 78%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que sean sensibles a la humedad. Los vientos disminuirán en intensidad, pero seguirán soplando desde el oeste, lo que podría traer consigo un ligero frescor.

Es importante que los habitantes de Caldas de Reis se preparen para un día mayormente gris, con la posibilidad de lluvias ligeras al caer la noche. Se recomienda llevar ropa adecuada para el frío y la humedad, así como estar atentos a las condiciones meteorológicas si planean actividades al aire libre. La jornada se caracterizará por un ambiente tranquilo, ideal para disfrutar de un día en casa o realizar actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.