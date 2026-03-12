El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que se mantendrá hasta aproximadamente las 4 de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se tornará nuboso, con intervalos de nubes muy densas que podrían generar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 62% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 6 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará a oeste, aumentando su intensidad hasta llegar a 10 km/h por la tarde. Esto podría generar un ligero aumento en la sensación térmica, aunque las temperaturas se mantendrán relativamente frescas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias dispersas, con un 10% de probabilidad entre las 7 y las 8 de la tarde. Esto podría coincidir con el ocaso, que se producirá a las 19:38, momento en el que la luz del día comenzará a desvanecerse.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deberán estar atentos a las condiciones de visibilidad durante la mañana, pero a medida que el día avance, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de un paseo por la costa o por los senderos de la zona. La combinación de nubes y bruma puede ofrecer un paisaje pintoresco, ideal para la fotografía.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. A medida que avance la jornada, el tiempo se tornará más estable, permitiendo disfrutar de la belleza natural de la región.

