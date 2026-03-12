El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera alrededor de las 7 de la mañana, aunque la visibilidad seguirá siendo limitada. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante las primeras horas, con una humedad relativa alta que rondará el 99% al inicio del día, disminuyendo ligeramente a medida que la temperatura sube.

A partir de las 8 de la mañana, se espera que el cielo se cubra de nubes, con un aumento en la nubosidad que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas comenzarán a ascender lentamente, alcanzando los 10 grados hacia las 10 de la mañana. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A mediodía, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente en las zonas más expuestas.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán subiendo, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 4 de la tarde. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a algunas claras, pero sin expectativas de precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 25% entre las 7 y 8 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá cubierto. La humedad relativa aumentará, alcanzando niveles del 82% hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:37, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones adversas, mejorará ligeramente en las horas centrales, permitiendo disfrutar de un ambiente más templado antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.