El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Baiona se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 5% en la franja horaria de 19:00 a 21:00, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 11 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 13 grados en las horas de la tarde. Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 76% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero no se espera que afecte significativamente la comodidad general.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, el viento no será un factor perturbador y contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado. La puesta de sol está programada para las 19:38, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la belleza natural de Baiona. En resumen, se prevé un día mayormente tranquilo y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.