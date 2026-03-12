El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con periodos de bruma que se alternarán a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana estarán marcadas por una visibilidad reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, donde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en 8 grados, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas.

Durante la tarde, la situación meteorológica cambiará ligeramente. Se anticipa que el cielo se mantenga cubierto, con momentos de nubosidad muy densa. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 56% al final de la jornada.

El viento será un factor a tener en cuenta hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas centrales de la tarde, con dirección predominante del oeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto permitirá que los residentes de As Neves disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la tarde.

El orto se producirá a las 07:50 y el ocaso a las 19:36, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 9 grados hacia el final del día, con cielos despejados que permitirán una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables y vientos moderados, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la bruma matutina y el aumento de la velocidad del viento durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.