El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidades entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.6 mm en este periodo, aunque se espera que sea escasa.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 14 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 16 grados, pero la nubosidad persistente limitará la sensación de calor. La probabilidad de tormentas se mantiene en un 30% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 21:00 horas. La nubosidad seguirá siendo predominante, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 0% de posibilidades después de la 01:00 de la madrugada del día siguiente.

En resumen, los habitantes de Vilanova de Arousa deben prepararse para un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente durante la mañana. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

