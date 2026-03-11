El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las horas más frescas, lo que puede generar una sensación de frío mayor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será notable, con un 75% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Vilagarcía se enfrenten a lluvias ligeras, especialmente durante la mañana.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 12:00, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A lo largo de la tarde, la temperatura podría llegar a los 16 grados, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco de lo que realmente es.

En la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50% entre las 07:00 y las 13:00, disminuyendo a un 30% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque la lluvia será escasa, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. La situación mejorará hacia la noche, cuando la probabilidad de precipitación caerá a cero entre las 19:00 y la medianoche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:37, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 10 grados, y la humedad comenzará a disminuir, lo que podría proporcionar un alivio temporal del ambiente húmedo del día.

En resumen, los habitantes de Vilagarcía de Arousa deben prepararse para un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas, especialmente durante la mañana. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.