El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilagarcía de Arousa según los datos de la AEMET
Hoy, 11 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las horas más frescas, lo que puede generar una sensación de frío mayor.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será notable, con un 75% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Vilagarcía se enfrenten a lluvias ligeras, especialmente durante la mañana.
El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 12:00, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A lo largo de la tarde, la temperatura podría llegar a los 16 grados, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco de lo que realmente es.
En la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50% entre las 07:00 y las 13:00, disminuyendo a un 30% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque la lluvia será escasa, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. La situación mejorará hacia la noche, cuando la probabilidad de precipitación caerá a cero entre las 19:00 y la medianoche.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:37, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 10 grados, y la humedad comenzará a disminuir, lo que podría proporcionar un alivio temporal del ambiente húmedo del día.
En resumen, los habitantes de Vilagarcía de Arousa deben prepararse para un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas, especialmente durante la mañana. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.
