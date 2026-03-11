El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente brumoso y cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, que persistirá en varios periodos, especialmente en las horas de la madrugada y la mañana. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la bruma.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa. Las precipitaciones serán mínimas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia puede ser posible, no se anticipan condiciones severas. La probabilidad de precipitación es del 90% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 80% por la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 5 km/h, lo que no generará incomodidad significativa. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas de hasta 14 km/h en algunos momentos, especialmente por la tarde. Esto podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, ya que el viento puede aumentar la sensación de frío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar algunas inquietudes, aunque no se anticipan tormentas severas. La tarde se presentará más tranquila, con una probabilidad de tormenta que disminuye a cero entre las 19:00 y las 01:00.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo fresco y brumoso, con cielos cubiertos y escasas posibilidades de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, manteniendo a mano un paraguas y abrigos ligeros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.