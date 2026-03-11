El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 70% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 8 grados durante la mayor parte de la mañana, con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de frío y humedad en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 60% durante la mañana, lo que podría generar algunas tormentas aisladas, aunque no se esperan fenómenos severos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 08:00, el viento podría alcanzar rachas de hasta 12 km/h, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la sensación de frío. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser predominantemente del oeste y noroeste hacia la tarde.

Durante la tarde, la probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 100% entre las 07:00 y las 13:00, con lluvias que podrían ser más intensas en algunos momentos. La temperatura alcanzará su máximo de 11 grados entre las 13:00 y las 14:00, antes de descender nuevamente hacia la tarde. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, aunque seguirá siendo alta, rondando el 94%.

En la tarde y noche, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de niebla y bruma, especialmente en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 19:34. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 8 grados , y la humedad podría aumentar nuevamente, alcanzando el 100% en algunos momentos.

En resumen, se prevé un día fresco y húmedo en Vila de Cruces, con cielos cubiertos y lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones de baja visibilidad y llevar ropa adecuada para el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.