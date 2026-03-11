El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrá a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será total, lo que podría generar una sensación de frescura en la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 11 grados, que se mantendrán estables hasta el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 60% en la mañana y aumentando hasta un 95% en la tarde. Se espera que la cantidad de lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 5 metros por segundo. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también estará presente, con un 40% de posibilidad en la mañana y un 50% en la tarde. Sin embargo, se espera que estas tormentas sean de carácter débil y no generen grandes inconvenientes.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.