El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al amanecer, lo que generará una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría llegar a 0.4 mm, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias intensas, el ambiente estará húmedo y podría haber charcos en las calles.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica un poco más fresca. Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias sean menos frecuentes, con una probabilidad de 50% de tormentas entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados hacia las 15:00, antes de descender nuevamente a 12 grados al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las horas más frescas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Hacia la noche, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura descenderá a 10 grados, con una probabilidad de lluvia que se reduce a 0% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el tiempo húmedo y fresco que predominará durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.