El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 9 grados, con una humedad relativa que rondará el 98-100%, lo que contribuirá a una sensación de frío. A medida que avance el día, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía y los 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de viento.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 7 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos, alcanzando hasta 15 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de lluvia es del 35% en las primeras horas, aumentando a un 80% entre las 7 y las 13 horas. Se prevé que la precipitación acumulada sea mínima, con valores que no superarán los 0.2 mm, lo que indica que, aunque puede haber algunas gotas, no se anticipa un día de lluvias intensas.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 35% en las primeras horas y un 55% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, la actividad eléctrica no se espera que sea significativa, lo que sugiere que cualquier tormenta que se forme será de corta duración y de baja intensidad.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un descenso en la nubosidad. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la noche, justo a tiempo para el ocaso, que se producirá a las 19:36.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.