El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente bastante húmedo.

A medida que avance la mañana, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando los 10 grados a media mañana. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y existe una probabilidad de precipitación del 45% entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría traducirse en algunas gotas de lluvia escasa. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque se registrará una ligera precipitación de 0.3 mm.

Durante la tarde, la temperatura continuará ascendiendo, alcanzando un máximo de 17 grados a las 16:00. A pesar de este aumento, el cielo permanecerá cubierto, con condiciones de poca nubosidad a partir de las 15:00. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 40% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente estables, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 13 grados a las 20:00.

La visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en las horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de Tomiño que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Se aconseja estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que podrían cambiar a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.