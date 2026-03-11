El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A medida que avance la mañana, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es del 90% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Sin embargo, la cantidad esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Por lo tanto, aunque es recomendable llevar un paraguas, no se anticipan lluvias intensas que puedan afectar significativamente las actividades diarias.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas de la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera algo pesada.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas.

Por la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con un valor de 15 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las horas más frescas del día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con posibilidades de lluvias ligeras y una alta humedad. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día variable, llevando ropa adecuada y un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.