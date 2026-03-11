El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de niebla.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con un cielo que seguirá cubierto. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 7 y las 13 horas, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas del día. Esto se debe a un sistema de baja presión que afecta la región, generando condiciones inestables.

El viento soplará desde el sureste a velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 14 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 14 grados, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento. La probabilidad de tormenta también se mantiene en un 55% durante la mañana, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que la lluvia sea menos intensa, con una probabilidad de precipitación que disminuirá a un 60% hacia la tarde. La temperatura se estabilizará en torno a los 13 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 85%.

Al caer la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. Se anticipa que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de que la niebla regrese, especialmente en las horas más frías. Las temperaturas nocturnas rondarán los 8 grados, y la humedad alcanzará el 100%, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad.

