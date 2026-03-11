El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 15 grados . Las condiciones meteorológicas indican que, aunque la lluvia será escasa, existe una probabilidad del 100% de precipitación entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la mañana. Las lluvias podrían ser más notorias en las primeras horas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta los 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente es.

A partir de la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 11 grados, manteniendo el ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. Sin embargo, la actividad tormentosa no se espera que sea intensa.

En resumen, Sanxenxo vivirá un día de cielos cubiertos y temperaturas frescas, con lluvias ligeras en la mañana y un leve aumento de la temperatura hacia la tarde. Es un día ideal para actividades bajo techo, pero aquellos que salgan deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.