El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas variaciones hacia la tarde, donde se prevé un ligero aumento en la nubosidad, alcanzando momentos de "muy nuboso". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 18 grados , siendo la temperatura más alta esperada en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 76% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, aunque hay probabilidades de lloviznas ligeras en algunos momentos, especialmente en la mañana y al final de la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con un 15% en las primeras horas y aumentando a un 35% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, se espera que la mayor parte del día transcurra sin lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen con normalidad.

El viento será moderado, predominando del norte y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría afectar la sensación de calor, a pesar de las temperaturas relativamente agradables.

En resumen, Salvaterra de Miño experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y alta humedad. Aunque las probabilidades de lluvia son bajas, se recomienda estar preparado para posibles lloviznas. El viento será un factor a considerar, especialmente en las horas de mayor actividad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.